خروج جسر حيوي عن الخدمة في قضاء بيجي بسبب الأمطار والسيول

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بخروج جسر الفتحة في قضاء بيجي عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسيب المياه بفعل تساقط الامطار خلال الايام الماضية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "جسر الفتحة في قضاء بيجي خرج عن الخدمة بعد ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة".

وأضاف أن "مناسيب المياه ارتفعت في النهر بشكل كبير بعد موجة الامطار الاخيرة التي شهدتها البلاد".

وقال احد شهود العيان من اهالي منطقة الفتحة ويدعى عبد الغفار الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الجسر الحديدي في منطقتنا الفتحة خرج عن الخدمة صباح اليوم الجمعة بسبب شدة وقوة مياه نهر دجلة حيث تسبب شدة الأمطار والسيول الى ارتفاع مناسيب الأمطار وعبورها فوق الجسر ومن شدة وقوة السيول خرج الجسر عن الخدمة وبات غير سالك".

وأشار الجسر يربط كركوك بصلاح الدين ومناطق جنوب غربي كركوك الحويجة ونواحيها والعكس من جهة صلاح الدين يربط قضاء بيجي بكركوك".