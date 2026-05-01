خرق أمني كبير في جامعة عراقية.. اقتحام واعتداء وضرب بجريرة "إبستين"

شفق نيوز- بغداد

كشفت مصادر أمنية مطلعة، يوم الجمعة، عن تفاصيل خرق أمني كبير داخل حرم الجامعة التكنولوجية في العاصمة بغداد، تمثل باقتحام مجموعة من الأشخاص واعتدائهم على طلبة منظمين لفعالية علمية، وسط تحذيرات من تصاعد التهديدات ضد المشاركين.

أحد المصادر، أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن الحادثة وقعت صباح يوم الأربعاء داخل الحرم الجامعي، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص - يُعتقد أنهم ينتمون إلى جهات دينية - على اقتحام موقع فعالية (TEDx) داخل الجامعة، وتنفيذ اعتداءات جسدية ولفظية ضد الطلبة المنظمين.

وأضاف أن الاعتداء تزامن مع أعمال تخريب لبعض الممتلكات، فضلاً عن إطلاق شعارات واتهامات للطلبة بـ"العمالة" ونعتهم بـ"الجوكرية" وربطهم بأجندات خارجية، ما تسبب بحالة من الفوضى داخل الحرم الجامعي.

في السياق، أوضح مصدر آخر، للوكالة، أن التهديدات لم تتوقف عند الحادثة، بل استمرت لأيام سبقت الفعالية، ولا تزال قائمة حتى الآن، ما يشكل خطراً على سلامة الطلبة داخل وخارج الجامعة.

وبحسب معلومات تلقتها وكالة شفق نيوز، فإن الفعالية المقامة مرخّصة رسمياً وتخضع لإشراف الجامعة، ولا ترتبط بأي جهات خارجية كما يشاع، وأن برنامج (TEDx) هو مبادرة عالمية مستقلة تُنظم وفق أطر أكاديمية معتمدة، ولا علاقة له بـ"جيفري إبيستين".

من جانبهم، طالب منظمو الفعالية، الجهات الأمنية بالتدخل العاجل لتأمين الحماية لهم، وفتح تحقيق فوري لتحديد هوية المعتدين ومحاسبتهم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد المنظمون، أن استمرار حملات التهديد والتحريض ضدهم يمثل خطراً حقيقياً على حياتهم، ويقوض البيئة الأكاديمية وحرية النشاط الثقافي داخل الجامعات.