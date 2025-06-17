"خرجوا ولم يعودوا".. عراقيون عالقون في بيروت ينشدون العودة لديارهم

شفق نيوز/ تجمع العشرات من المواطنين العراقيين، يوم الثلاثاء، أمام مبنى السفارة العراقية في العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين بتوفير ممرات آمنة من اجل اعادتهم إلى العراق، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي وإيقاف الرحلات المدنية.

وقال عدد من المواطنين العالقين لوكالة شفق نيوز، إنهم "عالقون منذ أيام دون أي استجابة رسمية، مؤكدين عدم توفر رحلات جوية للخطوط الجوية العراقية في الوقت الراهن، ما زاد من معاناتهم".

واتهم المواطنون، بعض الجهات المعنية بمنح تذاكر الطيران بناءً على "الوساطة"، بدلًا من اعتماد آلية عادلة تضمن مغادرة الجميع، وخصوصًا العوائل والأطفال، داعين الحكومة العراقية إلى "التدخل العاجل والتنسيق مع الدول المجاورة لتأمين ممرات آمنة عبر تركيا أو الأردن".

وأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنگين ريكاني، يوم الإثنين، أن الرحلات الجوية من وإلى مطار البصرة ستتواصل يوم الثلاثاء، رغم استمرار إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران.

وكانت سلطة الطيران المدني قد مددت، السبت الماضي، قرار إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات حتى الساعة السابعة مساءً من يوم الإثنين، باستثناء الرحلات عبر مطار البصرة.