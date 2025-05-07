خرجت بعدة قرارات.. جلسة استثائية لمجلس محافظة البصرة في الزبير

شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة البصرة، يوم الأربعاء، جلسة استثنائية في قضاء الزبير الذي تجري مطالبات عديدة لترقية إلى محافظة.

وذكر مصدر من داخل الجلسة، لوكالة شفق نيوز، أن "الجلسة عُقدت في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم وما زالت مستمرة، واستعرض خلالها محافظ البصرة أسعد العيداني، عدداً من المشاريع المهمة في القضاء بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة تريليونات و492 ملياراً و414 مليون دينار، أبرزها المشروع المنفذ مؤخراً بإنجاز كامل لخدمات البنى التحتية في الزبير بينها 700 كم من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والإنترنت".

و أضاف المصدر، إن "المجلس قرر حلّ مكتب التشغيل المركزي والذي كان يدار في ديوان المحافظة، واستحداث مكاتب فرعية في الأقضية والنواحي تدار من قبل الإدارات المحلية، وذلك لإنهاء التحكم بفرص العمل وهيمنة الأيدي العاملة الأجنبية على الشركات، وتقريب الفرص على الأيادي العاملة في مناطق هذه المكاتب".

وأردف "المجلس قرر أيضاً ترقية الدرجة الإدارية لجميع الملاحظيات والقواطع الخدمية في أقضية ونواحي البصرة وتحويلها إلى شُعب ضمن هيكلية جديدة لتنظيم العمل الإداري في هذه المناطق وتوسعة الصلاحيات دون الرجوع إلى المركزية بشكل كامل، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات ومنح حرية أوسع للمسؤولين عنها".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس تحالف "تصميم"، عضو مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس أنهى كل الاستعدادات الأمنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التاريخية والتي ستعقد بحضور محافظ البصرة أسعد العيدانيّ وجهازه التنفيذي في ديوان المحافظة".

يشار إلى أن عدداً من نواب محافظة البصرة قاموا بجمع تواقيع لرفع طلب إلى رئاسة مجلس النواب بشأن تحويل قضاء الزبير إلى محافظة، وذلك بالتزامن مع تصويت المجلس على تحويل حلبجة في إقليم كوردستان إلى محافظة، في 14 نيسان/ أبريل 2025.