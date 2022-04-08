خرائط .. تحرك الصفيحة الزلزالية يحدث هزتين أرضيتين في مدينتين عراقيتين

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية العراقية، اليوم الجمعة، هزتين أرضيتين ضربتا كلا من مدينتي كلار وزرباطية الحدوديتين المحاذيتين لإيران.

ووفقا للتقارير الزلزالية فإن الهزة الأولى بقوة 3.6 على مقياس ريختر فجر اليوم 8/4 في الساعة 3:58ّ:48 بالتوقيت المحلي، و تبعد 10كم جنوب كلار.

وأما الهزة الثانية فكانت بقوة 3.7 على مقياس ريختر وقعت صباح اليوم في الساعة 9:20ّ:58 بالتوقيت المحلي في حدود ايلام إيران تبعد 26كم شمال شرق زرباطية.

ووفقا للتقارير فإن الهزتين وقعتا من جراء تحرك الصفيحة الزلزالية.

هذا ولم ترد أنباء حول إذا ماكان السكان قد استشعروا قوة الهزتين أو الأضرار الناجمة عنهما.

ونشرت تقارير الرصد الزلزالي خارطتين توضح مسار الهزتين كما يأتي: