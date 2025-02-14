خرائط الطقس تضع العراق بموجة برد صفرية خلال أيام

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، من تراجع كبير في درجات الحرارة - هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد – في العراق، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تسجل دراجات دون صفر مئوي في وسط البلاد وشماله.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "نماذج خرائط الطقس تشير إلى تأثر الشرق الأوسط وشمال الجزيرة العربية في الشام والعراق والخليج لتقدم منخفض قطبي المنشأ ينحدر تقدمه بسحب ممطرة يوم 20 شباط الجاري من شرق البحر المتوسط نحو سوريا والعراق، حاملاً أمطار غزيرة تشمل مناطق مختلفة في البلاد ومن ثم تعقبه، موجة برد شديدة (قبرصية) قادمة من انفصال الدوامة القطبية شمال شرق الأطلسي، وقد تأخذ تحركها بسيناريو غير ثابت حتى الآن".

وأضاف أن "السيناريو الأول المتوقع هو أن تتأثر البلاد تحت كتلة هوائية ضخمة سبيرية وتبدأ يوم 20 إلى 23 شباط الجاري، وقد تؤدي إلى نزول الحرارة لأدنى مستويات منذ سنوات وتسجيل صفر مئوي في وسط وشمالي البلاد".

وأشار الزيادي، إلى أن "مدناً عراقية أخرى قد تسجيل معدلات الحرارة العليا 12 مئوية نهاراً وصفر مئوي فجراً، وهذا يعيد موجة سابقة قبل أكثر من عشر سنوات حدثت عام 2011، فيما السيناريو الثاني هو أن الموجة الباردة قد تساهم فقط في هبوط معدلات الحرارة بفارق 7 درجات أو موجة برد اعتيادية، وتوقعات قيد المتابعة حاليا".