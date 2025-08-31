"خديعة كبيرة".. انتهاء الإطلاقات التركية للمياه في العراق

شفق نيوز- بغداد

أكد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، أن اليوم الأحد يمثل آخر يوم في مدة السماح التي حددتها تركيا للإطلاقات المائية إلى العراق.

وبين المرصد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن تركيا كانت قد أعلنت عن إطلاق 400 متر مكعب في الثانية خلال شهري تموز وآب من هذا العام، إلا أن العراق تعرض لـ"خديعة كبيرة" حين توقع أن تكون الإطلاقات وفق الإعلان التركي، فيما تبين لاحقاً أن تركيا أطلقت فقط 120 متر مكعب في الثانية.

ورأى المرصد أن هذا الأمر دفع العراق إلى إطلاق ضعف هذه الكمية، ما أدى إلى إفراغ السدود والنواظم.

وحذر المرصد أن العراق سيعاني خلال المرحلة المقبلة من شح حاد في الموارد المائية، لحين التوصل إلى حل مع تركيا عبر التفاوض على تمديد مدة الإطلاقات، خصوصاً مع احتمالية استثمار السياسيين لهذه المسألة بالتزامن مع موسم الانتخابات.

وختم المرصد بيانه بالتحذير، أن العراق يمر بوضع مائي سيء للغاية قد يتفاقم خلال الأشهر المقبلة إذا لم تتوفر حلول فعّالة من الجهات المسؤولة، فضلاً عن مشكلات في نوعية المياه غير الصالحة للاستهلاك في أغلب المحافظات.

ومطلع تموز 2025، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني من أنقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على زيادة الإطلاقات المائية إلى العراق بمقدار 420 مترًا مكعبًا في الثانية، ابتداءً من يوم الأربعاء 2 تموز 2025.

فيما كشف مرصد "العراق الأخضر"، في الثامن من ذات الشهر، أن المياه التي أطلقتها تركيا تجاه العراق هي لشهرين فقط، وأن "تلك الاطلاقات لم تنفذ لغاية الآن (8 تموز)".

وكان الخبير في استراتيجيات وسياسات الموارد المائية، رمضان حمزة، قد كشف في وقت سابق، عن عدم استفادة العراق من زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا.