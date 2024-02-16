ختام غريب.. أسبوع نيويورك للموضة يحوّل قصيدة "الغراب" لازياء و"ربطة العنق" الحاضر الأبرز

شفق نيوز/ بأغرب ختام وبتحويل الخيال الى حقيقة عبر تحويل احدى القصائد الشعرية الى أزياء، قدمت دار Thom Browne عروضها بنهاية أسبوع نيويورك للموضة عبر مجموعة من التصاميم المونوكرومية المستوحاة من أجواء المؤامرات، والرومانسية، والشعر المنظوم، فيما كانت ربطة العنق هي العنصر المميز في العروض النهائية للموضة.

بحث المصمم ثوم براون عن مصدر إلهام لمجموعته الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين في قصيدة بعنوان "الغراب" للشاعر الأميركي إدغار ألن بو. واستطاع عبر تصاميمه أن يحول الخيال إلى واقع رسمه بأسلوب درامي اختلطت فيه اللمسات الأنثوية بالذكورية في مجال الأناقة.

شكلت ربطة العنق الحاضر الأبرز في هذه المجموعة، وقد ترافقت مع قمصان بيضاء بالإضافة إلى سترات ومعاطف سوداء. كما استعان المصمم بكثافة بخامة التويد وطبعة المربعات التي تم تقديمها بأسلوب تكديس النقشات المتنوعة بأناقة لافتة. وقد ترافقت الأثواب السوداء المينيمالية مع معاطف ضخمة، فيما اتخذت بعض التصاميم شكلاً دائرياً. وفي نهاية العرض دخل اللون الذهبي بإشراقه على التصاميم التي تزينت بشرائط بألوان العلم الأميركي.

طابع الغرابة لم يقتصر على تصاميم الأزياء بل انسحب إلى الأكسسوارات الشبكية التي زينت الرأس وغطت الوجه، والتسريحات التي اتخذت شكل ضفائر متطايرة تم تنفيذها بأسلوب مبتكر.

الأسود، الأبيض، والرمادي هي الألوان التي خيمت على معظم الإطلالات التزاماً بحرص المصمم على اعتماد المواضيع الأحادية اللون التي تحول الانتباه إلى التصاميم بدل أن يتشتت في تنوّع الألوان. وقد تزينت بعض الإطلالات بطيور غراب استحضرت أجواء شعرية في هذا العرض وفي الموضة بشكل عام.