خبير يقلل من قدرة العراق على الاستفادة من الأمطار الأخيرة ويحذر من سنة جفاف

شفق نيوز/ قلل الخبير الاستراتيجي للمياه رمضان حمزة، يوم الخميس، من قدرة استفادة العراق من الأمطار التي هطلت بكميات كبيرة خلال هذا العام في البلاد.

وذكر حمزة في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الموارد المائية في الحكومة العراقية ليست لديها خطط استراتيجية للاستفادة من خزين المياه بما يضمن تخزيناً للمواسم القادمة وربما تكون جافة.

وتوقع الخبير الكوردي عودة العراق الى عهده القديم إذا سجلت السنة المقبلة سنة جفاف، مشيرا إلى انخفاض المساحات الزراعية.

كما أشار حمزة الى اهمية ان تكون ادارة الموارد المائية ذات أسس مستدامة بدلا من أن تكون خططها قصيرة الاجل، مؤكدا ضرورة أن تقوم الدولة بتحديد حصتها المائية مع تركيا وإيران، مشددا على ضرورة ثبات هذه الحصص.

وأعلنت وزارة الموارد المائية الاتحادية، يوم الأحد الخامس من شهر أيار الجاري، أن الأمطار الأخيرة أُستثمرت لتعزيز الخزين المائي في سدود البلاد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن تساقط الأمطار في أنحاء البلاد كافة مؤخراً نتج عنها سيول في المناطق الشمالية والشرقية، وتم استثمارها في تعزيز الخزين المائي للسدود (الموصل، دوكان، دربندخان، حمرين والعظيم).

وأشارت إلى تحويل كميات من المياه والتي وردت في نهر الزاب الاعلى ومؤخر السدود الرئيسية الى بحيرة الثرثار لتعزير نهر الفرات الإطلاقات المائية خلال فترة الصيف.

وبينت الوزارة أن السيول الأخيرة القادمة من المنطقة الشرقية جنوب السدود الخزنية، تم الإستفادة منها في زيادة الواردات المائية إلى الاهوار خصوصاً هور الحويزة والاهوار الوسطى مما أدى إلى زيادة نسب الإغمار فيها.

وبينت، أن ملاكاتها مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز الخزين المائي خلال ماتبقى من الموسم الشتوي من خلال إستثمار الإيرادات الناتجة عن ذوبان الثلوج في أعالي حوضي دجلة والفرات .

وأعلنت الوزارة في بيانها، بأن سد دربندخان قد امتلىء نتيجة لموجة الأمطار الأخيرة، مما دفع الوزارة بتصريف جزء من الإيرادات المائية عبر المسيل المائي والتي ستخزن في سد حمرين الواقع بعد السد المذكور.