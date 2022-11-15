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خبير يحذر من "تنين" يغزو العراق "قريبا" ويتساءل عن استعداد الحكومة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-15T12:59:20+0000
خبير يحذر من "تنين" يغزو العراق "قريبا" ويتساءل عن استعداد الحكومة

شفق نيوز/ حذر خبير في تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم تحليل البيانات العلمية باستخدام الذكاء الصناعي يوم الثلاثاء، من تعرض العراق لـ"التنين المطري"، فيما تساءل عن استعدادات الحكومة لهذا "التنين".

وأوضح الخبير شاهين هرمزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "قريبا جدا سيأتي التنين المطري محملا بمياه البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط معا ليغمر العراق من الغرب إلى الشرق والشمال والجنوب". 

وتساءل هرمزي: "هل هناك استعداد لمواجهة هذا التنين المطري؟!! ام فقط نسمع من يقول بأن نسبة المياه ازدادت في نهري الفرات ودجلة وكأنهم يتفضلون عالشعب بمياه الأمطار". 

وحذر هرمزي: "الجميع من فقراء العراق في جنوب ووسط العراق خاصة بالإضافة لشمال شرق العراق من مياه السيول القوية، وابتعدوا عن المناطق  المنخفضة والتي تمتاز بتجمع المياه ومناطق سريان السيول القوية في شمال العراق".

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