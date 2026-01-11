خبير يتوقع حدوث هزات أرضية جديدة في البصرة

شفق نيوز- البصرة

توقع استاذ علم الزلازل في جامعة سومر، علي رمثان حسين، يوم الأحد، حدوث هزات أرضية جديدة في محافظة البصرة، فيما بين أن المنطقة التي حدثت فيها الهزة هي نشطة زلزاليا.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، إن "ما يخص الهزة الأرضية اللي حدثت مساء اليوم في البصرة، هي بالأساس حدثت داخل الأراضي الإيرانية في غرب إيران في المنطقة الحدودية ما بين العراق وإيران، وقريبة جداً عن مركز مدينة البصرة".

وبين أن "موقع الهزة الأرضية يبعد ما يقارب 65 كيلو متر عن مركز مدينة البصرة، مقدار الهزة الأرضية 4.8 (يعني 4.8 MP)"، مبينا أن "الهزة الأرضية من الناحية الجيولوجية تقع ضمن منطقة تسمى (Dezful Embayment)، وهذا مصطلح جيولوجي، وضمن هذه المنطقة هناك فوالق عميقة مشهورة بالنشاط الزلزالي، وأهم هذه الفوالق حزمة من الفوالق يسمونها (Zagros Deep Fault)، يعني نقدر نسميها طيّة زاجروس العميقة".

وأشار إلى أن "المنطقة اللي حدثت بيها هي منطقة (Dezful) وهي منطقة نشطة زلزالياً وتشهد هزات أرضية طيلة السنة بمقادير تتراوح من 3 إلى 4، لكن هزة اليوم تعتبر هزة بمقدار أعلى (4.8) ولهذا شعروا بيها سكان محافظة البصرة بالإضافة إلى الكثير من المناطق".

وتابع "نتوقع خلال الساعات القادمة ممكن أن تحدث هزات أرضية بدرجة أقل وليست بدرجة أعلى"، مشيرا إلى أن "المؤشرات والمعطيات تشير إلى أنه هذه الهزة الأرضية هي الهزة الأرضية الرئيسية، ولو كانت هناك هزة أرضية أعلى منها ممكن أنه تكون بعد دقائق كما هو معروف بقانون الأسراب الزلزالية".

وشهدت محافظة البصرة، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تبعد نحو 60 كيلومترًا شمال شرق مدينة البصرة.