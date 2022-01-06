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خبير وبائي: كورونا في العراق ستكون "أشد شراسة" في الانتشار و"أقل وطأة" في الأعراض

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-06T10:22:24+0000
خبير وبائي: كورونا في العراق ستكون "أشد شراسة" في الانتشار و"أقل وطأة" في الأعراض

شفق نيوز/ اكد خبير الوبائيات في دائرة صحة ذي قار، حيدر حنتوش، اليوم الخميس، أن الموجة الرابعة من كورونا ستكون "أشد شراسة" من الموجات السابقة بالانتشار.

وذكر حنتوش لوكالة شفق نيوز، ان "الموجة الرابعة بحسب المعطيات ستكون شديدة الانتشار بين المواطنين في البلاد، ولكن لحسن الحظ فإن أعراضها ستكون أقل وطأة من الموجات السابقة، ورغم ذلك ستكون هناك مضاعفات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وبين، أن "غالبية الإصابات الموجودة حاليا والتي تتميز بإصابة الجهاز التنفسي للجسم هي نتيجة الاصابة بفيروس كورونا نوع (اوميگرون)"، لافتا إلى أن "هذا الفيروس لا يفرق بين الملقحين وغيرهم في الاصابة، ولكن الملقح ستكون اصابته اقل قوة من الشخص غير الملقح".

وأضاف حنتوش، ان "سلالة كورونا الجديدة ثبت انها تهرب كثيرا من اللقاح ولا تعمل على مواجهته".

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