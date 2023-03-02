خبير : نصف طرق العراق تفتقر لمتطلبات السلامة والامان

شفق نيوز/ أكد الخبير في مجال حقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الخميس، أن 50%؜ من الطرق في العراق لا تصلح لسير المركبات بسبب سوء التنفيذ وقدمها وعدم صيانتها اضافة الى الأحمال الزائدة للسيارات الكبيرة .

وقال الغراوي، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عدد الوفيات والإصابات والحوادث المرورية التي حصلت بسبب هذه الطرق وصل الى الالاف، مبينا أن هذه الطرق تفتقر الى متطلبات السلامة والأمان والكاميرات الثابتة والمتحركة وعدم استيعابها لكثافة السيارات وخصوصا على الطرق الخارجية التي تشهد أعلى نسبة حوادث مرورية.

واضاف، ان عددا من الطرق سميت بـ طرق الموت لحصادها الارواح البريئة بشكل يومي وقسم منها لا يمكن تسميته بطريق كون كل مادة الاسفلت مقلوعة وفيها العديد من المطبات وكأنك تدخل في حلبة صراع وليس طريق يسمى طريق دولي وهو بعيد بالمجمل عن تسمية طريق.

وطالب الغراوي، الحكومة ووزارة الاسكان والاعمار والمحافظات وهيئات الاستثمار كافة بإطلاق حملة لإنشاء شبكة طرق حديثة باعلى المواصفات تنفذ من قبل شركات عالمية واستحداث طرق حولية في كافة المدن ذات سعة عالية وانشاء طرق خاصة لسيارات الحمل بعيدة عن المدن مع تحديد الاحمال اضافة تزويد هذه الطرق بمتطلبات السلامة وعلامات الدلالة والكاميرات .

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أطلق اليوم وعبر وزارة الاسكان والاعمار الحزمة الأولى من مشاريع فك الازدحامات في العاصمة بغداد وذلك عبر إنشاء 16 طريقا ومجسراً جديداً.