خبير متخصص يؤشر مخالفة قانونية في قبول استقالة علي المؤيد

شفق نيوز/ اعتبر الخبير القانوني، أحمد العبادي، يوم الثلاثاء، أن قبول استقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، مخالفة لقانون مجلس النواب، مبيناً أن المؤيد لديه جلسة استجواب نيابية.

وقال العبادي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك إشكالية قانونية في قبول استقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وبين أن "نص المادة (33/ ثانياً) من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2008 المعدل نصت على (لا يجوز إحالة المستجوب إلى التقاعد أو قبول استقالته أو اقالته أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب)".

وأكد العبادي "كان الأجدر عدم قبول استقالة المؤيد لحين انتهاء الاستجواب النيابي".

ووافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على إنهاء تكليف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد بناءً على طلبه، وتكليف محمد عبد الله عبد الأمير بديلاً عنه.

وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن السوداني وافق على إنهاء تكليف علي المؤيد من مهام رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات بناءً على طلبه، وتكليف المهندس الاستشاري محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً جديداً للهيئة، لمواصلة الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات في العراق.