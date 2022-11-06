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خبير: ليس لدى العراق احصائيات دقيقة لكمية ونوعية غازات الاحتباس الحراري

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-06T07:09:43+0000
خبير: ليس لدى العراق احصائيات دقيقة لكمية ونوعية غازات الاحتباس الحراري

شفق نيوز/ كشف خبير في شؤون الطاقة وتحديد الانبعاثات يوم الأحد، ان العراق لا يمتلك احصاءاً دقيقاً ومحدثا لكمية ونوعية غازات الاحتباس الحراري.

وقال الخبير كمال حسين لطيف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاجتماع الاخير للجنة الوطنية العليا لتحديد وتقليص الانبعاثات مع وزارة البيئة تطرق الى العديد من المحاور والتي أهمها عدم امتلاك العراق احصاءاً دقيقاً لكمية ونوعية الانبعاثات".

وبين لطيف؛ أن "العراق سبق له وان دخل في الاتفاقية الاطارية المناخية واتفاق باريس الذي يفترض من خلالها خفض انبعاثاته بنسبة 1 ـ 2 بالمئة وصولاً إلى 2030 ـ 2035".

وأشار إلى أن "هناك عملا مستمرا من قبل الجهات المعنية لغرض توحيد الجهود بين القطاعات ذات العلاقة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لغرض وضع خطة تبدأ بالإحصاءات وتحديد الانبعاثات وتنتهي بالآليات التي سيتم استخدامها لتقليل الانبعاثات من خلال الاتفاق على سيناريو وطني متفق عليه".

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