خبير للتنبؤات الجوية يتوقع تأثر العراق بالحالة الجوية الممطرة الأولى ويدعو لأخذ الإحتياطات

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الجمعة، أن يتأثر العراق بأول حالة جوية ممطرة منتصف الأسبوع المقبل، داعياً لأخذ الاحتياطات لما يتميز فيه موسم الخريف من تقلبات.

ووصف عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأسبوع المقبل بأنه "خريفي بإمتياز"، مردفا بالقول إنه "من المتوقع أن تتأثر فيه مدن البلاد بحالة جوية تبدأ بوادرها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ، بأجواء غائمة جزئيا في مناطق غرب وجنوب غرب البلاد ، حيث تندفع السحب من جهة غرب البلاد نحو باقي المدن معلنة عن حالة جوية ممطرة ، تتطور اكثر خلال ايام مابعد منتصف الأسبوع حيث أن بداية تأثير هطول الأمطار يكون في مناطق من الانبار وجنوب غرب البلاد.

وأضاف أن "ما يميز الحالة أنها الأولى منذ بداية الموسم المطري التي من المتوقع أن يمتاز الهطول فيها بالغزارة في بعض الأماكن ( وهذه يصعب تحديدها حاليا)".

واستدرك عطية القول "لكن علينا أخذ الاحتياطات اللازمة لما تمتاز به أيام الخريف من تقلبات حادة ومفاجئة".

وأشار خبير التنبؤات الجوية إلى أن "مناطق من مدينة الانبار وصلاح الدين ومدن الشمال كما تشير تحديثات خرائط الطقس هي الاعلى كميات هطول متوقعة ، ولكن هذا لايعني عدم وجود تغييرات ربما تحدث خلال ما قبل ذروة تأثير الحالة الذي سيكون يومي الأربعاء والخميس".

وقال أيضا إنه "لا يوجد تغيير كبير بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ، وتستمر ما بين ارتفاع أو انخفاض طفيف، ولكن يزداد الشعور بالبرودة خلال ساعات النهار بسبب تأثير الغطاء السحابي".

ونبّه عطية إلى أن "الحالة ناتجة من تأثير منخفض جوي بالطبقات العليا، على شكل قطع يتمركز شمال شبه الجزيرة، وما تزال التحديثات مستمرة".