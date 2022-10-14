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خبير عراقي يحذر من أزمة مياه في شتاء 2022

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-14T14:10:00+0000
خبير عراقي يحذر من أزمة مياه في شتاء 2022

شفق نيوز/ توقّع خبراء مختصون، يوم الجمعة، موسم شتاء شحيح الأمطار، وسط غياب للخطط الاستراتيجية للحد من آثار الأزمة في العراق.

الخبير في مجال المياه، أكرم أحمد، قال لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعاني من شحة في المياه بسبب قلّة سقوط الأمطار، وعدم إطلاق دول الجوار المياه لفروع دجلة والفرات".

وعن مياه إقليم كردستان، أوضح أحمد، أن "ما متوفر في خزانات الإقليم من المياه أقل من 30 في المئة، كما أن مياه سد دوكان غير كافية للزراعة، في ظل غياب أي مشروع استراتيجي اروائي لسقي الأراضي الزراعية، سوى تلك المشاريع التقليدية التي تعتمد على المياه الأرتوازية أو عبر مضخّات قريبة من الأنهر".

وأضاف الخبير المائي، أن "التوقعات تشير إلى تأخر الأمطار حتى شهر تشرين الثاني المقبل، ما ينذر بأزمة فعلية في شتاء 2022".

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