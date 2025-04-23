خبير عراقي: تركيا تشهد نشاطاً زلزالياً متسارعاً نتيجة حركة الصفائح المحيطة

شفق نيوز/ أعلن مدير قسم الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية العراقية، علي عبد الخالق، يوم الأربعاء، أن ما تشهده تركيا من زلازل متكررة، لا سيما في مناطق غرب البلاد، هو نتيجة مباشرة لـ"إعادة تنشيط الصدوع التكتونية القديمة بفعل الضغط الناتج عن حركة الصفائح المحيطة".

وأوضح عبد الخالق، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "تركيا تقع عند نقطة التقاء حرجة لثلاث صفائح تكتونية كبرى: العربية، والأفريقية، والأوراسية، في حين أن الصفيحة الأناضولية، المعروفة بالبلوك التركي، تُضغط من الجنوب والشرق، مما يسبب انزياحها باتجاه الغرب، وهو ما يؤدي إلى تنشيط صدوع مثل صدع الأناضول الشمالي والشرقي".

وأضاف أن "الفرق في سرعة حركة الصفيحة العربية مقارنة بالأفريقية، مع بقاء الصفيحة الأوراسية شبه ثابتة، يولد طاقة هائلة تُفرغ على شكل زلازل متكررة، خصوصاً في المناطق المكتظة سكانيًا مثل إسطنبول"، مشيرًا إلى أن "الزلازل الأخيرة تؤكد أن الخطر الزلزالي في تركيا مستمر، ويتطلب يقظة ومتابعة دائمة".

وختم عبد الخالق تصريحه بالتأكيد على أهمية "تعزيز التعاون الإقليمي في مراقبة النشاط الزلزالي، وتبادل البيانات الفنية لرصد التغيرات الزلزالية المحتملة بدقة أعلى، لما في ذلك من أهمية في حماية الأرواح والبنى التحتية".

وسجلت تركيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، 47 زلزالاً وهزة، خلال 3 ساعات في مدينة إسطنبول شمال غرب البلاد، فيما بلغ أشدها بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن بحسب معلومات حصلت عليها من موقع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، وقعت 46 هزة أرحمضية أخرى خلال ثلاث ساعات قبيل الزلزال الأكبر وبعده.

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 12:13 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر.

ووقعت أصغر الهزات قبالة سواحل منطقتي سيليفري وبويوك تشكمجة بقوة 1.6 درجة، في حين وقع أكبرها قبالة سواحل سيليفري بقوة 6.2 درجات عند الساعة 12:49.

وتراوح عمق الزلازل بين 6 إلى 15 كيلومترا تقريبا في باطن الأرض، في حين ذكرت "آفاد" والجهات الرسمية المعنية بعدم ورود بلاغات عن خسائر بشرية.