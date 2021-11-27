خبير عراقي بالوبائيات يكشف عن تسجيل إصابات بأحد متحورات كورونا بعد تلقي اللقاح

شفق نيوز/ كشف خبير الوبائيات في دائرة صحة ذي قار، حيدر حنتوش، يوم السبت، ان اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لم تنفع مع متحور جنوب افريقيا حيث أصيب به عدة أشخاص تلقوا جرعتيّ اللقاح في عدد من الدول.

وقال حنتوش لوكالة شفق نيوز، ان "المتحور (B. 1.1.529) او ما يعرف بـ(اوميكرون) بحسب منظمة الصحة العالمية، يعتبر من المتحورات الاخيرة لفيروس كورونا وقد ظهر في جنوب إفريقيا ويمتاز بسرعة الانتشار الشديدة".

وبين ان "هناك ما يقارب 50 طفرة لهذا الفيروس، 30 منها تضرب البروتين الشوكي، والمتحور الاخير يعتبر الاهم بمواجهة كورونا لكونه يلتصق بخلايا الجسم"، مشيراً إلى ان "اغلب اللقاحات الموجودة حاليا تستهدف البروتين الشوكي في مكافحة كورونا".

وأبدى حنتوش خشيته من "تأثير هذه التحورات بشكل او بآخر على فعالية اللقاح امام هذا المتحور الخطير، ولا سيما ان عدداً من المصابين حاليا منهم من تلقى جرعتين من اللقاح".

واضاف ان "انتشار هذا المتحور كبير جدا مقارنة بـ(دلتا، والفا) والسلالات السابقة، ورغم كل هذا ما تزال منظمة الصحة العالمية توصي باللقاح، حيث المتحور الجديد وصل لاكثر من بلد أفريقي واوروبي واسيوي".