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خبير صحي يحذر من حفر آبار مائية في مدارس ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-07T07:13:17+0000
خبير صحي يحذر من حفر آبار مائية في مدارس ذي قار

شفق نيوز/ حذر خبير صحي في دائرة صحة ذي قار، يوم الإثنين، من حفر آبار مائية داخل مدارس شرقي المحافظة بسبب شح المياه، حفاظاً على سلامة الطلبة.

وقال الخبير المختص بالأمراض الوبائية، حيدر علي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك بعض الاقضية في ذي قار وجهت نداءً لمؤسسات امنية في البلاد لغرض حفر مجموعة آبار مائية داخل عدد من المدارس، وهذا يمثل تهديداً لصحة وسلامة الطلبة".

واكد ان "مياه الآبار الارتوازية لا يمكن استخدامها للشرب مباشرة، قبل معالجتها وتعقيمها، اذ ان المياه الجوفية كافة ملوثة بمسببات مرضية خطيرة قد تؤدي الى عواقب وخيمة على مستخدميها".

ودعا الجهات الحكومية إلى "التأني في الإقدام على هذه الخطوة، قبل أن يتم دراستها من جميع النواحي وتهيئة مسببات نجاحها".

وكانت الادارة المحلية بقضاء الاصلاح، طلبت من هيئة الحشد الشعبي في البلاد مساعدتها في حفر عدد من الآبار الارتوازية لعدد من المدارس، بهدف استخدامها كمصدر لمياه الشرب بعد الشحة المائية التي ضربت المنطقة.

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