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خبير: ستة ملايين وحدة سكنية حاجة العراق لحل مشكلة السكن

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-19T11:28:53+0000
خبير: ستة ملايين وحدة سكنية حاجة العراق لحل مشكلة السكن

شفق نيوز/ قدر الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي، حاجة العراق لحل مشكلة السكن بـ6 ملايين وحدة سكنية

وقال الغراوي في بيان اليوم، ان ازمة السكن في العراق اصبحت متفاقمة وان اكثر من ثلاثة ملايين شخص مازالوا يسكنون العشوائيات.

واضاف ان المشاريع الاستثمارية فشلت في معالجة ازمة السكن كونها لم تركز على الطبقات الفقيرة.

وبين الغراوي ان استمرار الزيادة السكانية وعدم حل مشكلة السكن في العراق سيجعله يحتاج الى اكثر من عشرة ملايين وحدة سكنية بحلول عام ٢٠٣٠.

وطالب الغراوي الحكومة بطرح مشروع بناء ستة ملايين وحدة سكنية لتنفيذها من قبل كبرى الشركات العالمية عن طريق الدفع الاجل وتفعيل الاتفاقية الصينية والاتفاقيات الاقتصادية مع باقي الدول،واعتبار مشكلتي السكن والكهرباء اولوية قصوى لتنفيذها في البرنامج الحكومي هذا العام.

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