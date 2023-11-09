طقس العراق .. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة يعقبها كتلة هوائية أوروبية باردة

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية خلات صديق، يوم الخميس، أن تجتاح موجة قوية من الأمطار الغزيرة اقليم كوردستان العراق تستمر لمدة أسبوع كامل، محذرا في الوقت نفسه حدوث سيول وفيضانات تغمر مناطق ومدن في الإقليم.

وقال صديق في منشور له، إنه "يوم 12 من شهر تشرين الثاني سيغادر المرتفع الجوي مناطقنا، وتتحرك موجة صوبها، وفي فترة زمنية قصيرة تبدأ الأمطار الغزيرة بالهطول خاصة في أيام 14 و15 و16 و17 و18 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "عدة موجات أخرى تغطي المناطق، ما يعني أن الموجات ستصل الأسبوع المقبل، وخلال الأيام القليلة المقبلة هناك احتمال لهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول"، مشيرا إلى أن إدارة منطقة كرميان ستكون في المقام الأول في الهطول المطري الغزير.

بدوره أكد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، بأن حالة جوية ممطرة ستبدأ يوم الاثنين المقبل في جهة غرب العراق ثم تمتد نحو باقي المدن بعدها.

وأشار في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى "تحذيرات اولية من غزارة الامطار على فترات في بعض الأماكن، ومن الرياح الهابطة من السحب مثيرة للغبار.

ونوه إلى أن مدن شمال البلاد وشرقه متوقع ان تستقبل اعلى الكميات من الامطار خلال فترة تأثير الحالة التي تنتهي يوم الخميس بالتدريج.

وتابع عطية بالقول إنه يعقب هذه الحالة الجوية انخفاض درجات الحرارة مع تقدم كتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا.