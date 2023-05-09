خبير أرصاد جوية عراقي يتوقع حرارة صيفية "أقل" بموجات حر قصيرة

شفق نيوز/ توقع خبير الأرصاد الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، ان يكون صيف العام الحالي أقل من المعدلات الطبيعية.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "هنالك إجماعاً لدى جميع نماذج الطقس العالمية بان التوقعات الفصلية لصيف هذا العام ستكون دون المعدلات حراريا".

ولفت الى ان "نموذج الطقس الأوروبي في تحديثه الأخير توقع ضغطاً سطحياً أعلى من المعدل العام على عموم مناطق الشرق الأوسط، وهذا يعني فيزيائيا ضعف المنخفض الحراري، وانخفاض الضغط العلوي، و بالتالي حرارة صيفية أقل او حول المعدل بموجات حر قصيرة".

واول أمس الاحد، توقع الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، أن يشهد العراق تساقط أمطار عشوائية خلال الأسبوع الحالي يعقبها ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة في مدن البلاد كافة.