‎خبير دولي: 10% من المحطات الانتخابية تعاني اعطالاً فنية

شفق نيوز: اكد الخبير الدولي بشؤون الانتخابات محمد خليل الحسيني، يوم الاحد، أن 10% من المحطات الانتخابية في عموم العراق تعاني من "اعطال فنية".

وقال الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن " 10% من بين 2800 محطة تم مراقبتها كانت تعاني من مشكلة او عطل بجهاز التحقق"، مبيناً أن "ذات النسبة أيضا أي 10%من المحطات ومراكز الاقتراع تأخرت في الافتتاح لما بعد الساعة السابعة صباحاً".

وأضاف أن "من الامور المهمة تم تسجيل ملاحظتين مهمتين الاولى بعض مراكز الاقتراع رفضت ادخال المراقبين لكن بعد التواصل مع المفوضية تم حل الاشكال وهذا يعكس عدم وجود تنسيق عال بين المفوضية ومراكز الاقتراع على الارض، والثانية تمحورت حول وجود دعايات انتخابية قريبة من مراكز ومحطات التصويت لاتبعد سوى بضعة امتار في حين ان الضوابط تؤكد على ابعاد الدعاية لاكثر من 100 متر ضمن محيط المحطة او المركز الانتخابي ".

وعن نسب المشاركة بالانتخابات، أكد الحسيني، أنه "من المبكر جداً الحديث عن نسبة المشاركة لأن جميع المراقبين لديهم ساعات محددة لارسال احداثياتهم ازاء تحديد نسب المشاركة وتقييم اداء المفوضية وعميلة الاقتراع بالمجمل ".

ووصفت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، نسبة المشاركة في عملية التصويت العام بـ"الجيدة"، وذلك بعد ثلاث ساعات من انطلاقها، متوقعة أن يكون الزخم بشكل اكبر فيما بعد.

كما سجلت محطات انتخابية حدوث أعطال في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مما دفع بالمصوتين إلى الانسحاب من محطات الاقتراع.