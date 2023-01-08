خبير آثار عراقي يردُّ على ايران بشأن تسمية بطولة خليجي 25: أساسه سومري

شفق نيوز/ رد الباحث الاثاري، عامر عبدالرزاق، اليوم الأحد، على الإتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن اعتراضه على تسمية بطولة خليجي 25، مضيفا ان "العراق لا احد يزايد على تاريخه الأصيل".

وذكر عبدالرزاق في مقطع فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "تسمية الخليج العربي لا غبار عليها، بل أن هذا الخليج هو سومري الأصل قبل أكثر من 4000 سنة، وهو يعود لأهل هذه الأرض (العراقيون)، فهو شهد انطلاق اول رحلة بحرية مدونة بشكل رسمي في التاريخ".

واضاف، ان "الرحلة البحرية قادها (گلگامش) وانطلقت من الوركاء في المثنى، إلى ميناء البصرة آنذاك، عبر الخليج العربي، إلى جزيرة دلمون (البحرين حالياً) للقاء (اوتو بنشتا) بطل الطوفان السومري"، لافتا إلى ان "العديد من التسميات اطلقها السومريون على هذا الخليج ومنها (البحر المر، وبحر شروق الشمس، والبحر السفلي)، ولاحقا سمي بخليج البصرة، ثم سمي بخليج عمان، خليج القطيف، إلى انتهى به المطاف في تسمية الخليج العربي الحالي".

وأعرب عبد الرزاق، عن "استغرابه الشديد من اعتراض الجانب الإيراني على تسمية البطولة، لأن البحر أساسه سومري، والسومريون هم حكام ارض العراق الأصليين، ولا احد يزاود اهل هذه الارض على اصالتهم".

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمس السبت، عن احتجاجه على "اسم" بطولة خليجي 25 التي انطلقت فعالياتها في محافظة أقصى جنوبي العراق.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان أوردته وكالة "إيران بالعربية"، إنه سيحتج أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استخدام "اسم مزيف" لبطولة خليجي 25 بعد استخدام "كلمة وهمية" بدلاً من اللقب التاريخي للخليج الفارسي في مسابقات كأس الدول العربية.

وأكد الاتحاد الإيراني على أن "لقب الخليج الفارسي باق من أقدم المصادر التاريخية وسوف نعبر عن احتجاج إيران على الاتحاد العالمي لكرة القدم".

وأضاف "من الواضح أن الخليج الفارسي هو اسم أصلي وتاريخي تم استخدامه بشكل مستمر لسنوات عديدة في جميع اللغات والأدب العالمي، وفي الأطالس التي تحتوي على خرائط قديمة وخرائط تاريخية".

وانطلقت منافسات بطولة خليجي 25 مساء أول أمس الجمعة بافتتاح البطولة بمباراة بين المنتخب العراقي ونظيره العماني في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة جنوبي العراق.