خبير تنبؤات جوية يحدد مسار الهطول المطري في العراق خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ حدد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، مسار تساقط الأمطار في عدة محافظات جراء تأثر البلاد بحالة جوية اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأربعاء ولغاية مساء يوم الجمعة المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إنه طبقا لما ترصده صور الأقمار الاصطناعية ظهر الاربعاء 19/4 فإنه يوجد الآن عواصف رعدية ممطرة تؤثر في اجواء قضاء الرطبة ستمتد نحو مناطق أخرى من الأنبار في هذه الليلة.

وأضاف أنه خلال صباح غد الخميس تشهد مناطق نينوى اضافة للانبار هطولا للامطار مصحوبة بالبرق والرعد، مبينا أن كثافة هذه الأمطار تزداد الى معتدلة الشدة خلال ساعات مساء وليل الخميس في مدن الانبار ونينوى وصلاح الدين ودهوك واربيل وكركوك وديالى، وخلال يوم الجمعة ستكون مدن دهوك واربيل والسليمانية وبادية السماوة مسرحا لعواصف البرق والرعد مصحوبا بهطول معتدل يغزر احيانا.

كما توقع الخبير، هطولا خفيفا يشمل ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك والناصرية.

ولفت إلى أن موجات من الغبار الكثيف متوقع ان تتشكل شمال غرب الانبار مساء الخميس وتندفع نحو شرق الأنبار، وصلاح الدين ليلا، ثم العاصمة بغداد وتتبعها مدن الفرات الاوسط قبل ان تخف شدتها وتتجه نحو جنوب غرب البلاد.

وتابع عطية بالقول إن مدن البلاد كافة تشهد اعتبارا من يوم غد الخميس ، تواجدا للسحب على ارتفاعات مختلفة لتكون الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، وبذلك يصعب رصد الهلال بالعين المجردة او اي وسيلة رصد.