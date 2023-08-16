خبير تنبؤات جوية يتوقع موسماً غزيراً بالامطار في العراق مشابه للعام 2019 - 2020

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأربعاء، أن يشهد العراق والمنطقة بأسرها موسم أمطار غزيرة مشابه للعام 2019 - 2020.

وفي مدونة نشرها عطية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، تحدث عن قطبية المحيط الهندي و تبأشير موسم الأمطار المقبل، وقال، إن نماذج التوقعات الموسمية تتوقع انه خلال بداية موسم الأمطار المقبل ستتحول ظاهــــرة القطبية الهندية IOD الى قيم موجبة ابتداءً من شهر ايلول (سبتمبر) مـــــع انحســــــار الـريـاح الموسمية وبداية ارتفاع حرارة مياه غــرب بحر العرب.

وشرح عطية ظاهرة القطبية الهندية الموجبة وماهو تأثيرها، قائلا: باختصار هي ان درجة حرارة مياه غرب المحيط الهندي (القرن الأفريقي) تكون أعلى من شرق المحيط وهذا الشي سيكون عاملا مهما في انخفاض الضغط الجوي كثيرا جهة القرن الأفريقي (منخفض السودان) ، بعكس شرق المحيط يكون الضغط فيه مرتفع مقارنة بغربها، وهنا من الطبيعي الرياح، وماتحمله من رطوبة مدارية عالية سوف تتدفق باتجاه القرن الأفريقي، وهي تعتبر بوابة الرطوبة الإستوائية.

وأضاف أنه حينما يتزامن ذلك مع عبور الكتل الباردة من اوروبا او الأخاديد ، فسوف ينجذب المد الرطب هذا من القرن الافريقي مروراً بالجزيرة العربية نحو شمالها، فتتفاعل مع الأخاديد، مردفا بالقول، إن: هذا ماحدث موسم 2019/2020 غزير الأمطار، بعكس السنتين السابقتين الذي أرتفع فيها الضغط جهة القرن الأفريقي ومعها كان ضعف واضح في تدفق الرطوبة من بوابة بحر العرب.