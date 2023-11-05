خبير تنبؤات جوية: أمطار وانخفاض درجات الحرارة في العراق بعد منتصف الشهر

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأحد، تعرض مناطق ومدن العراق إلى حالة جوية تبدأ بوادرها بعد منتصف الشهر الجاري.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطقس مستقر، وهناك مرتفع جوي يسيطر على اجواء العراق، وبلاد الشام، ومصر، وشمال الجزيرة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تستمر على حالها دون تغيير ( اعلى من المعدل بقليل) لفترة تمتد ربما لمنتصف الشهر الحالي.

وأضاف أن حالة جوية تبدأ بوادرها بعد منتصف الشهر يصاحبها (أمطار + انخفاض بدرجات الحرارة)".