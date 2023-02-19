خبير تنبؤات جوية: درجات الحرارة سترتفع تدريجيا اعتبارا من يوم غد الاثنين في العراق

شفق نيوز/ ذكر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، الأحد، أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتبارا من يوم غد الاثنين في مناطق ومدن البلاد باستثناء شمال شرقها فإنها تستمر شديدة البرودة لغاية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال عطية في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه "لاتوجد حالة جوية ممطرة مهمة على الاقل لنهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبــوع المقبل طبقا لما ترسمه خرائط الطقـس المحدثة صباح اليوم الأحد".

وأوضح أن "التوقعات تشير الى تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف يوم الثلاثاء منتصف الأسبوع الحالي ، يؤثر بأجواء غائمة جزئيا في مناطق محدودة غير شاملة وفرص هطول (ضعيفة) من الامطار الخفيفة متوقع ان تشمل مناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط يوم الثلاثاء واقصى شمال العراق وربما شمال نينوى يوم الاربعاء.

كما اشار عطية إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا اعتبارا من يوم غد الاثنين. وتنتهي معها موجة البرودة المؤثرة حاليا والأجواء ستكون على العموم باردة ليلا ومعتدلة نهارا في أغلب المدن عدا مناطق شمال شرق العراق تستمر اجوائها شديدة البرودة خصوصا خلال الليل لغاية نهاية الاسبوع.