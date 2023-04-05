توقعات بهطول غزير للأمطار وتراجع درجات الحرارة في العراق الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأربعاء، أن تتساقط الأمطار بغزارة في مناطق غرب وشمال العراق جراء تأثرها بحالة جوية منتصف الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل المصادف 10 نيسان (أبريل) ، تقلبات جوية وحالة جوية ممطرة تؤثر في أغلب مدن البلاد.

وأضاف أن يسبق هذه الحالة ارتفاع بدرجات الحرارة ثم انخفاضها بعد تأثير الحالة مع نشاط بالرياح السطحية .

وتابع عطية بالقول إنه لغاية آخر التحديثات فإن كميات الأمطار المتوقعة مبشرة مع بؤر للغزارة واردة بسبب التطرف العالي في كميات الرطوبة المدارية وبخار الماء والفوارق الحرارية ، والنتيجة غزارة متوقعة في غرب وشمال العراق، مشيرا إلى أنه "لا يستبعد التقلبات السريعة والمفاجئة في باقي المناطق".