خبير: العراق لن يستفيد فعلياً من مياه تركيا والإطلاقات حصراً لدجلة

شفق نيوز – بغداد

كشف الخبير في إستراتيجيات وسياسات الموارد المائية، رمضان حمزة، يوم الأحد، عن عدم استفادة العراق من زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا، فيما أشار إلى أن هذه المياه ستعمل على تحسين وضع نهر دجلة.

وقال حمزة، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لن يتمكن من الاستفادة الفعلية من كميات المياه التي اطلقتها تركيا مؤخراً، كما أن قرار الحكومة العراقية بالغاء الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام قلل من فرص الاستفادة من هذه الإطلاقات المائية".

وأضاف أن "الآثار الإيجابية المتوقعة جراء هذه الزيادة ستقتصر في الغالب على تحسين نوعية المياه في المجرى العام لنهر دجلة بينما لن يكون لها تأثير ملموس على القطاع الزراعي نظراً لتوقفه باستثناء عدد قليل من الفلاحين الذين ما زالوا يعتمدون على الزراعة بشكل محدود في بعض المناطق".

وأشار حمزة، إلى أن "تركيا قامت بالفعل بفتح بوابات سد اليسو وإطلاق المياه باتجاه العراق إلا أن الكمية الفعلية التي تم ضخها أقل مما تم تداوله في وسائل الإعلام والتي قدرت بنحو 420 متراً مكعباً في الثانية"، مبيناً أن "آلية تشغيل السدود تخضع لأنظمة فنية محددة تتحكم بكميات المياه التي يتم إطلاقها تدريجياً وليس بشكل مباشر أو كامل كما يشاع".

وأوضح أن "منسوب نهر دجلة سيبدأ بالارتفاع تدريجياً في الأيام المقبلة ليصل إلى النسبة المعلنة وحينها ستشعر بعض المناطق مثل العاصمة بغداد بهذا الارتفاع".

وبشأن التوقعات المناخية للعام المقبل، تابع حمزة، حديثه قائلاً إن "المؤشرات الأولية تفيد بأن موسم 2025-2026 سيكون أفضل نسبياً من الموسم الحالي حيث يتوقع أن تشهد المنطقة معدلات هطول مطري تقترب من المعدل العام مع احتمالات عالية بتساقط الثلوج في بعض المناطق وحدوث موجات برودة واندماج جوي واسع ما يساهم في تعزيز الخزين المائي وتحسين الوضع في البلاد".

هذا وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق.

كما أكد مصدر فني في سد الموصل لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة الماضي، أن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 متراً مكعباً في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.