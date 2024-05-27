خبر غير سار يخص الرواتب والتعيينات في العراق

شفق نيوز/ قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، يوم الإثنين، إن جداول موازنة 2024 لا تتضمن زيادة برواتب الموظفين والمتقاعدين ولا تعيينات جديدة.

وأضاف الكرعاوي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية النيابية ستقوم باستضافة وزيري المالية والتخطيط لمناقشة جداول الموازنة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب".

وأوضح، أن "الجداول لا تحتوي على اي زيادة برواتب الموظفين والمتقاعدين"، مشيراً الى أن "جداول الموازنة هي عبارة عن النفقات التشغيلية والاستثماريّة ولا تتضمن اي تعيينات او اطلاق درجات وظيفية جديدة".

وتنقسم موازنة 2024، إلى 4 جداول للنفقات والإيرادات والنفقات الحاكمة والعجز.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".