خبر غير سار للعراقيين .. توقعات بأمطار أقل من المعدل في الشهر المقبل

شفق نيوز - بغداد

توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الجمعة، أن يكون هطول الأمطار لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أقل من المعدل بنسبة قد تصل الى 60% في بعض مناطق ومدن العراق.

واستند عطية في حديثه على ما صدر مؤخرا من توقعات المركز الأوروبي ECMWF للتنبؤات الفصلية، والتي تُظهر احتمالية فئة الهطول الأكثر احتمالا مقارنةً بالمعدل المناخي (1993–2016).

وقال في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن معظم مناطق العراق ستكون فيها الأمطار أقل من المعدل بنسبة 40–60%.

وأشار إلى أن، مناطق شمال البلاد (إقليم كوردستان، ونينوى، وكركوك) ستكون فيها الأمطار بمعدل أقل قد يصل إلى 60%، اما جنوب ووسط العراق، واما الوسط والجنوب ستكون فيها الأمطار دون المعدل بحدود 50%.