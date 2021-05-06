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خبر سيء للنساء بشأن جلطات لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-06T17:26:44+0000
خبر سيء للنساء بشأن جلطات لقاح كورونا

شفق نيوز/ قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، يوم الخميس، إن بعض الأدلة تشير إلى أن الجلطات غير الشائعة المرتبطة بتلقي لقاح أسترازينيكا، للوقاية من كوفيد-19، تحدث أكثر لدى النساء عن الرجال، لكنها أشارت إلى أن فارق احتمالات حدوث ذلك محدود.

وكان مسؤولون بريطانيون قد قالوا من قبل، إن احتمالات حدوث الجلطات مرتبط بالسنّ، بينما لم يتم إثبات وجود علاقة بالجنس، مشيرين إلى أن النساء تلقوا اللقاح أكثر من الرجال.

وذكرت الوكالة في تقريرها الأسبوعي، عن مسألة الجلطات: "توجد الآن بعض الأدلة، عن أن معدل حدوث ذلك أعلى في الإناث مقارنة بالذكور، على الرغم من أن ذلك ليس ملحوظًا في كل الفئات العمرية ويبقى الفارق محدودا".

وأشارت الوكالة، إلى أن "التوصية تظل أن المنافع من اللقاح، تفوق المخاطر بين الغالبية العظمى من الناس".

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