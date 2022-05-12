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خبر سار من ذي قار.. تماثل 19 مصاباً للشفاء من "النزفية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-12T08:07:21+0000
خبر سار من ذي قار.. تماثل 19 مصاباً للشفاء من "النزفية"

شفق نيوز/ أوضح مصدر طبي في محافذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، تطورات الحمى النزفية في المحافظة، مشيراً إلى "خبر سار" بشأن المرض الخطير.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن عدد المصابين الكلي بفيروس الحمى النزفية في المحافظة ارتفع إلى 31 مصاباً، منهم 7 توفوا، مشيراً إلى أن هناك شكوكاً حول وفاة الحالة الثامنة، ويجري التأكد من اصابتها.

وبين المصدر، أن عدد الذين تماثلوا الى الشفاء التام من المرض بلغ 19 مصاباً لغاية الآن، لافتاً إلى أن امراة مصابة غادرت المشفى على مسؤوليتها الخاصة، فيما يتلقى ثلاثة آخرين العلاج.

وفي وقت سابق ذكر مصدر طبي، لوكالة شفق نيوز؛ أن المحافظة سجلت 30 إصابة بفيروس الحمى النزفية (حالتين واحدة قادمة من محافظة ميسان، واخرى توفيت قادمة من محافظة المثنى)".

يشار إلى أن محافظة ذي قار تسجل منذ أيام عدة إصابات بالحمى النزفية لتتصدر باقي المحافظات العراقية التي ما زالت أغلبها خالية من هذا المرض، باستثناء نينوى وكركوك والنجف والمثنى وميسان والبصرة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، منذ 10 أيام، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.

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