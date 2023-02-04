خبر سار .. أمطار أعلى من المعدل في العراق خلال فصل الربيع

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، تساقط للأمطار أعلى من المعدل خلال فصل الربيع في العراق وعدد من البلدان.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن نظام التنبؤ المزدوج بالاصدار الثاني التابع لوكالة (نوا) الامريكية (CFSV2 ) يتوقع امطارا حول الى اعلى من المعدل خلال شهر مارس ( اذار)، واعلى من المعدل خلال شهر ابريل (نيسان) في العراق والجزيرة والشام واليمن ومصر".

ويشهد العراق أزمة جفاف كبيرة وتصحر أراض زراعية، جراء قلة تساقط الأمطار خلال المواسم القليلة الماضية، فضلا عن انشاء دول المنبع تركيا وإيران، سدودا على نهري دجلة والفرات وفروعهما، ما أدى إلى انخفاض مناسيب المياه بشكل لافت.

ونشر خبير التنبؤات خريطتين اوضح فيهما تساقط الامطار خلال شهري آذار ونيسان.