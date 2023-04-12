خبر سار للمتقاعدين والعسكريين بشأن القروض الشخصية والسلف

شفق نيوز/ قرر البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بإيقاف استقطاع (القروض الشخصية والسِلَف) لشهر نيسان الحالي.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إلحاقاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف استقطاع قسط السِلَف للموظفين خلال شهر نيسان من عام 2023 بمناسبة عيد الفطر المبارك، قرر البنك المركزي العراقي وعلى ضوء التوجيه السابق شمول جميع الموظفين والمتقاعدين والعسكريين بإيقاف استقطاع (القروض الشخصية والسِلَف) لشهر نيسان فقط من العام الجاري".