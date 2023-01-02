خبر سار للمتقاعدين في العراق.. مقترح لاحتساب الراتب الكلي وتوحيد الأدنى

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الإثنين، عن وجود مقترح لتعديل قانون التقاعد الموحد واحتساب الراتب الكلي للمتقاعدين.

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز لوكالة شفق نيوز، ان "المقترح موجود في أروقة مجلس النواب لتعديل قانون التقاعد الموحد ويكون من خلال تعديل الفقرات المتعلقة بالسن واحتساب الرواتب التي تدفع للمتقاعدين".

وأضاف أن "من ضمن المقترحات الموجودة هي احتساب راتب المتقاعد وفقا لراتبه الكلي وليس الاسمي مع توحيد رواتب الأدنى لجميع المتقاعدين".

وتابع عنوز، "نحن بانتظار النسخة المعدلة لقانون التقاعد الموحد من الحكومة لإجراء دراسة شاملة للقانون وفق المقترحات الموجودة لقراءة واقرار القانون".