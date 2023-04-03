خبر سار للمتقاعدين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم الاثنين البدء بصرف مكافأة نهاية الخدمة لشريحة المتقاعدين بإجمالي عدد 17086 مستفيداً.

وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد إن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ حزمة الإجراءات الخاصة بشريحة المتقاعدين

وكانت المكافآت على النحو التالي:

* مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والبالغ ( 5743) قيدا

* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الداخلية والبالغ ( 3686) قيدا

* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى وزارة الدفاع ( 3506) قيدا

* مكافأة نهاية الخدمة لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والبالغ (4151) قيدا

وتدعو الهيئة المتقاعدين والمستفيدين من الشريحة المذكورة أعلاه ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لإستلام مستحقاتهم.