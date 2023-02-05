خبر سار للسجناء السياسيين

شفق نيوز/ وجهّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، بإطلاق الرواتب الموقوفة لعدد من السجناء السياسيين، وقيام لجنة مختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذا الأمر.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استجابة إلى مطالب المتظاهرين من السجناء السياسيين، الذين جرى إيقاف رواتبهم في السابق، تم تشكيل لجنة مختصة من الدوائر المعنية لمقابلتهم والاستماع لشكاواهم.

وأكد السوداني على أن تكون الحلول قانونية تحافظ على المصلحة العامة للدولة وتراعي بذات الوقت مصلحة المواطنين المتضررين من هذه الفئة.

وبين المكتب الإعلامي أن اللجنة أتمت مقابلاتها واستشاراتها من الجهات المشكّلة منها، وقد شملت مجلس شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وهيئة التقاعد الوطنية، والمستشار القانوني في مكتب رئيس الوزراء، ورفعت توصياتها التي نالت موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التوصيات إطلاق الرواتب الموقوفة للمعاملات غير المحسومة قضائياً لحين حسمها أصولياً، وفقاً للقانون.

وقيام المتضررين بطلب إعادة المحاكمة، بالنسبة للمعاملات المحسومة قضائياً، بعد استنفاد طرق الطعن القانوني.

وأن تتولى لجنة مختصة من ممثلي هيئة التقاعد الوطنية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ التوصيات المذكورة.