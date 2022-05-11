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خبر سار للبغداديين.. دجلة بخير (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-11T16:40:23+0000
خبر سار للبغداديين.. دجلة بخير (صور)

شفق نيوز/ "دجلة الخير" لا يزال بخير، فمناسيب النهر لم تنخفض ومياهه لم تشح، وفقاً لما وثقته عدسة وكالة شفق نيوز.

وتظهر الصور التي التقطها مصور وكالة شفق نيوز، محافظة نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد على مياهه وعدم وجود شحة كبيرة كما تم تداوله بمقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومطلع الاسبوع الجاري انتشر فيديو يظهر "انخفاضا كبيراً" لمنسوب مياه نهر دجلة وسط بغداد، بعد أن كان يعرف بغزارته التي تفوق غزارة الفرات.

ويتضح تدني منسوب المياه في النهر بشكل بين حيث يتخلل المقطع شاب يبدو وكأنه يمشي على سطح الماء في بقعة تتوسط النهر حيث يفترض أن يسمح مستوى المياه بالسباحة.

وعلقت وزارة الموارد المائية، على مقطع الفيديو هذا، على لسان مستشار الوزير عون ذياب ، الذي قال إن "ما ظهر من مقطع فيديو يشير إلى حركة شاب مع ظهور شح بمياه نهر دجلة تم استغلاله والحقيقة تشير إلى أن تدفقات النهر ببغداد تصل الى 400 م3 في الثانية وهي كمية كبيرة للغاية".

وأضاف أن "الوزارة تدفع بالحد الأدنى من المياه للإنهار بهدف تحقيق أكبر استفادة من المياه المتدفقة لخزنها ومنع هدرها وأيضاً حاليا الحاجة تقل للتدفق لأن موسم الحصاد بدأ ما عدا الحاجة لتوفيرها للخضر والبستاتين".

وأكد أن "التدفق الحالي يوفر كميات مناسبة ويصل لحدود البصرة مع ميسان بحدود 80 م3 بهدف منع تغلغل المد الملحي من الخليج وهذه التدفقات هدفها تأمين خزين لاحتياجات الصيف".

وتراجعت موارد العراق المائية بنسبة 50% منذ العام الماضي بسبب فترات الجفاف المتكررة وانخفاض معدل هطول الأمطار وتراجع منسوب الأنهار، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية.

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