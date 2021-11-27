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نبأ سار .. سد عراقي يشارف على الامتلاء بالمياه

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-27T09:21:39+0000
نبأ سار .. سد عراقي يشارف على الامتلاء بالمياه

شفق نيوز/ أفصح مدير سد الوند في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى احمد وسين يوم السبت عن تدفق كميات من السيول الحدودية نحو السد ما يؤمن مخزون لمعالجة جانب كبير من ازمة المياه في القضاء.

وقال وسين لوكالة شفق نيوز، ان سد الوند شارف على الامتلاء وسيصبح خزينه المائي اكثر من 34 مليون متر مكعب ما يؤمن مياه الشرب لمناطق خانقين.

وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله بتدفق موجات جديدة من السيول نحو السد، وتحويل كميات المياه الزائدة الى بحيرة حمرين وتعزيز المخزون المائي في ديالى.

وأنجزت الموارد المائية سد الوند قبل ست سنوات وهو سد ترابي يبلغ طوله 1300 مترا، وإرتفاعه 24 مترا وبكلفة مالية بلغت انذاك 30 مليار و500 مليون دينار فيما تبلغ طاقته التخزينية 38 مليون متر مكعب.

ويعاني العراق من قلة تساقط الأمطار جراء الاحتباس الحراري، وانخفاض مناسيب المياه في سدوده وخزاناته بسبب تراجع واردات المياه من الدول المجاورة مما ينذر بكارثة بيئة واقتصادية في البلاد.

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