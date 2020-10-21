خبر سار تزفه التربية لطلبة وتلاميذ متغيبين بمادتين في امتحان الدور الثاني

شفق نيوز/ وجه وزير التربية علي حميد الدليمي ، يوم الاربعاء، السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والمتغيبين عن الامتحان بـ(مادة أو مادتين) في الدور الثاني (حصراً) ، إداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقال الدليمي في بيان نقله المكتب الإعلامي في الوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، إن ، "الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بالسماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية المتغيبين بـ(مادة أو مادتين) عن إداء امتحان الدور الثاني (حصراً) ، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة "كورونا".

وأوضح الدليمي أن "الامتحان سيكون يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020".



