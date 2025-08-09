بعد درجات الحرارة الخمسينية .. بشرى سارة للعراقيين

شفق نيوز - بغداد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، انحسار تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة في العراق اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل ليشهد معها الطقس استقراراً نسبياً.

وذكرت الهيئة في تقرير نشرته اليوم تحت عنوان "الكتلة الحارة تودّع العراق .. والانخفاض قادم"، أن "بيانات النماذج العددية تشير إلى استمرار تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على أجواء العراق خلال هذا الأسبوع، نتيجة امتداد منخفض حراري سطحي واسع النطاق، مدعوما بتيارات هوائية حارة في الطبقات العليا من الجو، مما يحافظ على بقاء درجات الحرارة العظمى عند مستويات عالية جدا في معظم المدن".

التوزيع الحراري الحالي

وأشار التقرير إلى أن الوسط والجنوب: درجات حرارة خمسينية في أوقات الذروة، والشمال والغربية: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، أقل نسبيا من بقية المناطق".

التغير المرتقب

ووفقا لتقرير الهيئة، فإنه، مع بداية او منتصف الأسبوع المقبل، تنسحب الكتلة الحارة تدريجيا عن أجواء العراق، ليحل محلها تأثير كتلة هوائية أقل حرارة، قادمة من حوض شرق المتوسط، تحمل معها انخفاضا في درجات الحرارة، وعودة الطقس إلى الأجواء الصيفية الاعتيادية.

وخلص التقرير إلى النقاط الآتية:

1. بقاء الأجواء شديدة الحرارة حتى بداية او منتصف الأسبوع المقبل.

2. انخفاض في الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع.

3. استقرار نسبي في الأجواء بعد الانخفاض المرتقب.