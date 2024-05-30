خبر سار.. العراق يفارق درجات الحرارة الأربعينية لبضعة أيام

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد تتعرض ابتداءً من ساعات هذه الليلة إلى كتلة هوائية من غربي البلاد مصحوبة بنشاط رياح شمالية غربية تنشط أحياناً وتصل بغداد والفرات الأوسط عند منتصف الليل وتتعمق نهار الغد الجمعة مؤدية إلى انخفاض ملحوظ بفارق خمس درجات هبوط في العاصمة بغداد والمناطق الوسطى وبعض مناطق الفرات الأوسط".

وأشار الزيادي، إلى أن "انخفاضاً إضافياً سيطرأ السبت يمتد لكل مدن البلاد بما فيها البصرة وميسان مما تسجل المدن الوسطى عند (39) مئوية في العاصمة بغداد".

ولفت إلى أن "درجات الحرارة ربما تعاود الارتفاع تصاعدياً من منتصف الأسبوع القادم يوم 4 حزيران".