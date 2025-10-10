خبر سار .. العراق يستقبل أول موجة من الأمطار

شفق نيوز - بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، أن تتعرض المناطق الشمالية في العراق إلى أول حالة جوية ممطرة خلال موسم الخريف الحالي، وذلك مطلع الشهر المقبل.

وقالت الهيئة في تقرير نشرته اليوم، إن خرائط الطقس تشير إلى أن يوم الأحد المقبل سيشهد هطول زخات من الأمطار الرعدية الخفيفة الى المعتدلة، تتخللها فترات من الغزارة في بعض مناطق شمال البلاد.

ووفقا للتقرير، فإن يُتوقع استمرار فرص الأمطار بفترات متقطعة حتى منتصف نهار يوم الاثنين، إيذاناً بانطلاق أول إشارات الموسم المطري لهذا العام.