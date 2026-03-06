خبراء نفط إيطاليون وبريطانيون يغادرون البصرة براً

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمغادرة خبراء النفط من شركات إيطالية وبريطانية للبصرة باتجاه الكويت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من شرطة الطاقة رافقت 7 عجلات خاصة تقل خبراء شركتي إيني الإيطالية العاملة في حقل الزبير النفطي وبي بي البريطانية، العاملة في حقل الرميلة النفطي".

وأضاف ان "العجلات توجهت إلى منفذ جريشان باتجاه الكويت، ومن هناك إلى السعودية".

وسبق وأن غادر خبراء من شركات صينية عاملة في حقول نفط البصرة مع بداية الحرب الأميركية الإيرانية السبت الماضي.

يشار إلى ان العراق أوقف عمل حقول النفط بالبصرة، وخاصة الرميلة الذي يعد أكبرها، بعد توقف التصدير عبر مضيق هرمز، نتيجة للحرب المندلعة في المنطقة.