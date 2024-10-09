"خائن للوطن والدين".. قبيلة بني تميم تطرد "غيث التميمي"

شفق نيوز/ قررت قبيلة بني تميم، يوم الأربعاء، طرد المحلل السياسي "غيث التميمي" من العشيرة كونه أصبح "شخصاً صهيونياً"، ودعت القوات الأمنية العراقية إلى ملاحقته بسبب "خيانته" للوطن والدين.

وجاء في بيان للقبيلة، "اننا في إمارة بني تميم نعلن البراءة والطرد بل والعداوة مع المدعو (غيث عبد الجبار عبدالله) لانه بات عملياً شخصاً صهيونياً منحطاً وبعيداً عن عقيدتنا وثوابتنا وحتى موروثنا وتقاليدنا العشائرية".

ودعا البيان، اجهزة الامن العراقية لمتابعة ملف هذا الشخص ومعاقبته على خيانته لوطنه وقبيلته ودينه".