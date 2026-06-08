"خان البغدادي".. مساحة تشكيلية ببغداد القديمة تبحث عن "رأس المال الفني المهاجر" (صور)

شفق نيوز- بغداد

في أروقة حي الشواكة وسط بغداد القديمة، ينتصب مبنى يجمع بين جدرانه بعض الفنانين التشكيليين العراقيين، في مكان يلوذون فيه للرسم وعرض لوحاتهم وأعمالهم الفنية واستقبال جماهيرهم ومحبي الفن بـ"خان فني" اسمه "خان البغدادي".

وفي هذا الصدد قال الفنان التشكيلي محمد گاطع الكناني، لوكالة شفق نيوز إن "خان البغدادي تم افتتاحه مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، بمبادرة من صاحب المكان علي الأطرقجي الذي أراد أن يجمع الفنانين التشكيليين في مكان فني ثقافي".

وأضاف: "منذ افتتاح الخان وجهنا دعوات لفنانين من باقي المحافظات العراقية، وقمنا بتنظيم ورش ونشاطات حرة للرسم، وكذلك ندوات ثقافية عن الفن، وهناك جلسات موسيقية سيتم الدعوة إليها مستقبلاً".

وأشار الكناني إلى أن "خان البغدادي يقيم بشكل دائم معارض فنية لأعمال تشكيلية وكذلك دورات تعليم الرسم سواء لطلاب الفنون الجميلة أو عامة الناس"، مستدركاً بأن "الحضور اليومي للمكان ما يزال بسيطاً لأن المكان جديد ولم ينتشر اسمه بشكل واسع بعد".

وبين أن "تفاعل المجتمع مع الفن وتلقيه وتداوله تحددها نسبة الوعي، وما مر على المجتمع العراقي من حروب وأزمات ليست بالهينة ما جعل الإنسان العراقي يعيش في أزمة مستمرة، وحتى لو كان مهتماً باقتناء اللوحات الفنية إلا أن ظروفه المعيشية ربما لا تسمح بهذا الأمر، لذلك هناك تراجع كبير في اقتناء الأعمال الفنية بكل أشكالها".

كما لفت الكناني إلى أن "الكثير من متذوقي ومحبي الفن التشكيلي وهم عادة من المتمكنين مادياً غادروا العراق، وحلّ محلهم أناس يفضلون امتلاك العقارات على الأعمال الفنية على الرغم من أن العمل التشكيلي لا يقل أهمية عن قيمة العقار".