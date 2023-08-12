خانقين أولاً.. 12 مدينة عراقية بين أعلى درجات الحرارة حول العالم

شفق نيوز / سجلت مدينة خانقين، يوم السبت، أعلى درجة حرارة بالعالم كما سجلت 11 مدينة عراقية أخرى، أعلى درجات الحرارة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح الجدول أن منطقة "خانقين" في العراق، سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 52.5 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة "بصرة- الحسين" في العراق، بواقع 51.4 درجة مئوية، ثم مدينة "كركوك" 50.6 درجة مئوية، ومنطقة "أغادير" في المغرب رابعاً وبواقع 50.4 درجة مئوية، ثم "العمادية" في إيران خامساً 50.4 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن منطقة "اكادير المسيرة " في المغرب، جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 52.2 درجة مئوية، تلتها "الناصرية" في العراق، 50.2 درجة مئوية، ثم طوزخورماتو ثامناً، بدرجة حرارة بلغت 50.2 درجة مئوية، كما جاءت "النجف" في العراق تاسعاً وبدرجة حرارة 50 درجة مئوية، في حين جاءت منطقة "العمارة" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 50 درجة مئوية.

وجاءت منطقة "بدرة" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 50 درجة مئوية، ثم منطقة "الرفاعي" في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 50 درجة مئوية، كما جاءت منطقة "السماوة" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية، تلتها منطقة "مطار بغداد الدولي" في العاصمة بغداد، بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 49.5 درجة مئوية، ثم مدينة "الديوانية" في العراق بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة تجاوزت 49.5 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز، جدولاً بأعلى درجات الحرارة حول العالم: